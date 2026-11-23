FRONTERA, Coahuila.- Con la entrega de dos cobertores por persona, el Ayuntamiento de Frontera puso en marcha el Operativo Abrigo para apoyar a alrededor de 60 adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad ante el descenso de las temperaturas.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó las visitas domiciliarias para entregar los apoyos a quienes forman parte del programa alimentario municipal, mediante el cual reciben comida cada tercer día directamente en sus hogares.

Explicó que estas acciones buscan proteger a las personas que viven solas, tienen alguna discapacidad o enfrentan condiciones de vulnerabilidad, principalmente ante el pronóstico de temperaturas más bajas durante los próximos días.

Durante los recorridos también participó el doctor José Luis, quien estuvo disponible para brindar consultas médicas a los beneficiarios en caso de requerir alguna atención.

Pérez Cantú señaló que este programa se realizaba desde que estaba al frente del DIF y que ahora también es responsabilidad de la administración municipal mantener el acompañamiento a las familias que necesitan apoyo.

Las visitas comprenden diferentes sectores del municipio, entre ellos la Zona Centro, colonia Occidental y Diana Laura, donde se tiene identificada a población que requiere asistencia alimentaria y atención.

La alcaldesa indicó que actualmente tienen alrededor de 60 adultos mayores registrados que viven solos o enfrentan condiciones de vulnerabilidad, por lo que invitó a la ciudadanía a reportar otros casos que requieran atención.

Finalmente, reiteró que el Ayuntamiento mantendrá estas acciones para acercar apoyos y servicios a quienes más lo necesitan durante la temporada de frío.