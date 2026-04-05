Sari Pérez Cantú coordina operativo de Protección Civil en Frontera: frente frío 43

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Protección Civil, por encomienda de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, mantiene un operativo permanente de vigilancia y atención ante el ingreso del frente frío número 43, el cual trajo consigo lluvias, tormentas y posibilidad de granizo desde la tarde y noche del sábado.

De acuerdo con el director de la corporación, Abraham Palacios Cedillo, se previno que las precipitaciones estaban acompañadas de rachas de viento y acumulaciones de lluvia estimadas entre los 5 y 10 milímetros, por lo que se mantuvo un monitoreo constante de las condiciones climatológicas.

El funcionario detalló que desde temprana hora del sábado se establecieron puntos de atención a la ciudadanía en zonas estratégicas como el libramiento Carlos Salinas de Gortari con la carretera 30 y el ejido La Cruz, además de desplegar recorridos preventivos en distintos sectores del municipio para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

Asimismo, se reforzaron los rondines en centros recreativos y balnearios durante todo el fin de semana, con el objetivo de salvaguardar a las familias que acuden a estos espacios, especialmente ante el riesgo de lluvias intensas y caída de granizo que podrían haber generado condiciones peligrosas.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, evitar salir si no es necesario durante una tormenta, resguardarse en lugares seguros y mantenerse informados a través de los canales oficiales, reiterando que la prioridad es proteger la integridad de la ciudadanía ante los efectos de estos fenómenos meteorológicos.