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Coahuila

Sari Pérez Cantú coordina operativo de Protección Civil en Frontera: frente frío 43

Desde el sábado, se establecieron puntos de atención en zonas estratégicas de Frontera, como el libramiento Carlos Salinas de Gortari, para garantizar la seguridad de la ciudadanía ante las inclemencias del tiempo.

Por Staff / La Voz - 05 abril, 2026 - 08:26 a.m.
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      FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Protección Civil, por encomienda de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, mantiene un operativo permanente de vigilancia y atención ante el ingreso del frente frío número 43, el cual trajo consigo lluvias, tormentas y posibilidad de granizo desde la tarde y noche del sábado.

      De acuerdo con el director de la corporación, Abraham Palacios Cedillo, se previno que las precipitaciones estaban acompañadas de rachas de viento y acumulaciones de lluvia estimadas entre los 5 y 10 milímetros, por lo que se mantuvo un monitoreo constante de las condiciones climatológicas.

       

      El funcionario detalló que desde temprana hora del sábado se establecieron puntos de atención a la ciudadanía en zonas estratégicas como el libramiento Carlos Salinas de Gortari con la carretera 30 y el ejido La Cruz, además de desplegar recorridos preventivos en distintos sectores del municipio para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

      Asimismo, se reforzaron los rondines en centros recreativos y balnearios durante todo el fin de semana, con el objetivo de salvaguardar a las familias que acuden a estos espacios, especialmente ante el riesgo de lluvias intensas y caída de granizo que podrían haber generado condiciones peligrosas.

       

      Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, evitar salir si no es necesario durante una tormenta, resguardarse en lugares seguros y mantenerse informados a través de los canales oficiales, reiterando que la prioridad es proteger la integridad de la ciudadanía ante los efectos de estos fenómenos meteorológicos.

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