Incendio en bodega genera alarma en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este sábado tras el incendio de una bodega en este municipio, sumándose a una semana que ha estado marcada por diversos siniestros y explosiones en la localidad.

El fuego generó alarma entre vecinos y automovilistas, ya que una densa columna de humo negro era visible desde distintos puntos de la ciudad, incluso en las inmediaciones del Aeropuerto.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar para combatir las llamas y evitar que el incendio se propagara a inmuebles cercanos, logrando controlar la situación tras varios minutos de labores intensas.

Hasta el momento, autoridades no reportan personas lesionadas; sin embargo, señalaron que al interior del lugar se encontraba contenedores repletos de basura, plástico y cartón, lo que sirvió de combustible para que el incendio rápidamente se propagara en el lugar.

Hasta el cierre de esta edición se informó que el incendio estaba al 80 % liquidado, por lo que continuarán las labores para culminarlo y evitar poner en riesgo a las familias aledañas a la zona.