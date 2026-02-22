Contactanos
Coahuila

Incendio en bodega genera alarma en Ramos Arizpe

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque el incendio se propagó rápidamente por la basura acumulada.

Por Monserrat Rodarte - 22 febrero, 2026 - 08:10 a.m.
      Ramos Arizpe, Coahuila.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este sábado tras el incendio de una bodega en este municipio, sumándose a una semana que ha estado marcada por diversos siniestros y explosiones en la localidad.

      El fuego generó alarma entre vecinos y automovilistas, ya que una densa columna de humo negro era visible desde distintos puntos de la ciudad, incluso en las inmediaciones del Aeropuerto.

      Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar para combatir las llamas y evitar que el incendio se propagara a inmuebles cercanos, logrando controlar la situación tras varios minutos de labores intensas.

      Hasta el momento, autoridades no reportan personas lesionadas; sin embargo, señalaron que al interior del lugar se encontraba contenedores repletos de basura, plástico y cartón, lo que sirvió de combustible para que el incendio rápidamente se propagara en el lugar.

      Hasta el cierre de esta edición se informó que el incendio estaba al 80 % liquidado, por lo que continuarán las labores para culminarlo y evitar poner en riesgo a las familias aledañas a la zona.

