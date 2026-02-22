Mujer se desmaya en Monclova durante visita de Claudia Sheinbaum

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de la tercera edad se descompensó y terminó tendida sobre el pavimento, luego de ser empujada por la aglomeración de personas que buscaban acercarse al convoy de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su visita a Monclova.

Los hechos se registraron hace unos minutos, cuando la mandataria federal arribó en helicóptero al campo infantil de Los Diablos para posteriormente trasladarse hacia la colonia Colinas de Santiago, donde encabezaría la entrega de viviendas del programa del Bienestar.

De acuerdo con el reporte policiaco, al paso del convoy presidencial se generó una estampida humana, ya que decenas de ciudadanos intentaban acercarse para saludarla. En medio del tumulto, la mujer fue empujada hacia una de las camionetas donde viajaba la presidenta, perdiendo el equilibrio.

Testigos señalaron que la afectada fue presionada por la multitud y, tras la falta de aire y el estrés del momento, sufrió un desmayo que la dejó inconsciente sobre el pavimento, a escasos metros del dispositivo de seguridad.

La situación provocó la inmediata movilización de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes le brindaron los primeros auxilios en el lugar. Tras varios minutos de maniobras lograron estabilizarla, evitando que la situación pasara a mayores.

Mientras tanto, el convoy presidencial continuó su trayecto hacia Colinas de Santiago sin que la mandataria se percatara del incidente, ya que el operativo de seguridad mantuvo el avance programado.