Yesica Sifuentes arranca operativo Semana Santa Segura

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias y visitantes durante el periodo vacacional, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó el arranque del operativo 'Semana Santa Segura', una estrategia que contempla acciones de vigilancia, prevención, orientación y atención en distintos puntos del municipio.

Acompañada por representantes de distintas corporaciones de seguridad, la presidenta municipal destacó que este operativo está diseñado para brindar protección tanto a la población local como a quienes eligen Castaños como destino para disfrutar sus días de descanso.

Durante su mensaje, la Alcaldesa destacó la importancia de fortalecer las labores de vigilancia, seguridad y prevención, especialmente en una temporada donde se incrementa la movilidad de personas.

"Tenemos una coordinación permanente con las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno en operativos de vigilancia, seguridad y prevención, pero sobre todo para brindar orientación y atención para quienes están de paso y quienes se quedan en nuestra ciudad. Queremos que todos vivan una estancia segura y en paz", afirmó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora resaltó que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada con el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas para mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros del país, gracias al trabajo conjunto entre instituciones de seguridad y cuerpos de rescate.

"Coahuila es referente en seguridad, y eso se debe al esfuerzo coordinado que hoy reforzamos en Castaños para brindar respuesta inmediata ante cualquier situación que pudiera presentarse", precisó.

Durante este periodo vacacional se instalará un módulo de atención en el punto conocido como "Monky´s", donde los turistas podrán recibir orientación, apoyo e información para facilitar su estancia.

Para finalizar, la Alcaldesa reiteró el compromiso de su administración de garantizar unas vacaciones seguras, ordenadas y con atención de calidad, trabajando con disciplina para ofrecer un municipio más seguro y con mejores oportunidades para todos.