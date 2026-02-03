Operativo de control de velocidad en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Transporte y Vialidad de Frontera, José Ibarra Guajardo, informó que durante esta semana se llevará a cabo un operativo de control de velocidad sobre la calle Coahuila, en el tramo comprendido entre Tamaulipas y Francisco Villa, dentro del par vial, debido a que en los primeros días se detectó a más de 37 automovilistas que no respetaban el límite establecido.

El funcionario señaló que, hasta el momento, el enfoque ha sido principalmente preventivo y de concientización, por lo que no se han aplicado sanciones de manera inmediata. Explicó que esta medida obedece a la indicación de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien ha instruido a agotar primero el diálogo y la sensibilización de los conductores.

"Hemos hecho trabajo de concientización y no hemos aplicado más infracciones conforme al reglamento, porque la indicación de la alcaldesa es que agotemos todo el trabajo de concientización primero, ya que esto no es un plan recaudatorio", expresó.

Ibarra Guajardo detalló que se está estructurando un programa de trabajo para dar continuidad a estas acciones en el par vial, con el objetivo de que los automovilistas respeten la señalética instalada en las calles y conduzcan con mayor precaución, especialmente en zonas donde hay escuelas y jardines de niños.

Asimismo, recordó que en la calle Emilio Carranza también se detectaron conductores que excedían los límites de velocidad; sin embargo, en ese sector únicamente se dialogó con ellos. No obstante, advirtió que en caso de reincidencia sí se procederá a la aplicación de infracciones conforme al reglamento de tránsito vigente.