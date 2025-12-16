Oportunidades laborales en Frontera: Dual busca operarios para costura automotriz

Fomento Económico de Frontera, Yazmín Asís, informó que se amplió hasta este viernes 19 de diciembre el módulo de contratación de la empresa Dual, con el objetivo de que un mayor número de personas pueda integrarse a esta fuente de empleo.

Explicó que se trata de una empresa de origen coreano, ubicada en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, la cual cuenta con alrededor de 120 vacantes a nivel operario en el área de costura automotriz.

Detalló que el módulo permanecerá instalado en la explanada de la Presidencia Municipal, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, para que los interesados puedan acudir a dejar su solicitud de empleo o currículum.

La funcionaria señaló que durante este lunes el módulo registró poca afluencia, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a pasar la voz, principalmente entre quienes se encuentran en búsqueda de trabajo.

Indicó que de preferencia se requiere contar con al menos un año de experiencia y acudir con la papelería completa, como credencial de elector, CURP y comprobante de domicilio, a fin de agilizar el proceso de contratación.

Agregó que la empresa ofrece todas las prestaciones de ley, además de beneficios adicionales, entre los que destacan transporte para sus trabajadores, vales de despensa y comida gratuita, lo que representa una opción atractiva para quienes buscan estabilidad laboral en el municipio.