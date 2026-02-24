Habitantes de Ejido La Cuchilla proponen museo en edificio histórico

EJIDO LA CUCHILLA, COAH.- Habitantes de esta comunidad rural y de la Villa de Palaú se reunieron en el inmueble que alguna vez albergó la Escuela Rural Federal "Benito Juárez", con el propósito de dialogar sobre las acciones necesarias para obtener en comodato el edificio, rehabilitarlo y transformarlo en un museo que preserve la memoria de esta comunidad.

La reunión se llevó a cabo en el exterior del edificio, cargado de historia y recuerdos para varias generaciones, expresó Leonel Gómez Camacho, comisariado ejidal.

En entrevista mencionó que, la intención principal es rescatar esta joya arquitectónica que data de 1926 y que está próxima a cumplir 100 años.

Subrayó que el proyecto busca dar nueva vida a un espacio que fue fundamental en la formación educativa de la comunidad y que hoy se encuentra en desuso, pero con gran potencial para convertirse en un referente cultural.

"En este lugar hay mucha historia, muchas vivencias y todavía hay maestros que aquí dieron clases, así como estudiantes que desean ver rehabilitada la que fue su escuela", expresó Gómez Camacho, resaltando el valor sentimental y social que representa el inmueble para los habitantes del Ejido.

Durante el encuentro, la maestra Laura Yadira Ayala, supervisora escolar de la primaria Benito Juárez, destacó que el edificio es parte esencial de la historia del Ejido y tiene un gran significado académico y emocional.

Sin embargo, recordó que el inmueble sigue siendo propiedad federal, por lo que deberán cumplirse ciertos lineamientos legales para avanzar en el proyecto. Aun así, destacó que, se puede hacer todo lo posible para proteger y conservar este patrimonio.

Por su parte, el ingeniero Martín Galicia señaló que, a través del Comité Pro Historia Palaú "Juan Manuel Palao", esperan que las autoridades competentes escuchen la voz de la comunidad y respalden la iniciativa.

El objetivo primordial, dijo, es sacar adelante este proyecto que no solo rescatará un edificio histórico, sino que también fortalecerá la identidad cultural y el sentido de pertenencia de las familias de Palaú y sus alrededores.