Oscar Ríos Ramírez preside ceremonia del Día de la Bandera en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- En el marco del Día de la Bandera, el Presidente Municipal del Municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, presidió la ceremonia cívica realizada en la explanada de la Presidencia Municipal.

En su mensaje, reafirmó su compromiso con México, con Coahuila y con el municipio, destacando la importancia de mantener vivos los valores patrios y la unidad de la sociedad.

Durante el acto, el edil expresó "nuestra bandera no solo es símbolo de identidad, es reflejo de un estado fuerte y en paz".

La ceremonia contó con la presencia de representantes del Glorioso Ejército Mexicano, Guardia Nacional, autoridades educativas, comunidad estudiantil y ciudadanos, quienes dieron realce al evento con su participación.

Asimismo, Ríos Ramírez llamó a la población a seguir trabajando unidos para que las familias vivan seguras y los niños crezcan en un municipio feliz y con futuro. Reiteró que la colaboración entre sociedad y gobierno es fundamental para consolidar un entorno de paz y desarrollo.

Finalmente, agradeció de manera especial a las fuerzas del Ejército Nacional Mexicano por su presencia, resaltando que la participación de las instituciones militares da mayor relevancia a estos actos cívicos.