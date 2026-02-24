Mujer lesionada en Múzquiz tras volcar su vehículo en carretera 20

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera estatal número 20, en el tramo Múzquiz-Palaú, a la altura de la conocida curva Guillén.

Autoridades reportaron la volcadura de un vehículo particular que dejó como saldo a una mujer lesionada de gravedad, generando la movilización inmediata de cuerpos de emergencia en la zona.

La persona afectada fue identificada como Elvia María N, de 43 años de edad, quien presuntamente perdió el control del volante mientras transitaba por el lugar. El percance provocó que el automóvil Chevrolet Malibú terminara fuera de la cinta asfáltica, con daños considerables en su estructura.

De acuerdo con los primeros informes médicos, la mujer resultó con traumatismo craneoencefálico y fractura en una de sus extremidades superiores.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia a la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para recibir atención especializada.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública y personal de Protección Civil acudieron al sitio para realizar las labores de auxilio y controlar el tránsito vehicular, ya que la volcadura ocasionó congestionamiento en la vía.

Asimismo, se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

El incidente ha generado preocupación entre los automovilistas, quienes señalan que la curva Guillén es un punto de riesgo frecuente para los conductores.

Autoridades exhortaron a manejar con precaución y respetar los límites de velocidad en este tramo carretero para evitar tragedias similares.

La mujer sería trasladada a un hospital de la ciudad de Monclova, Coahuila, dado a la gravedad de las lesiones.