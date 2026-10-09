Nueva empresa en Castaños: Sifuentes trabaja por oportunidades laborales

El Gobierno Municipal de Castaños mantiene negociaciones para concretar la instalación de una nueva empresa, cuya llegada podría representar una oportunidad de empleo para los habitantes, informó la alcaldesa Yesica Sifuentes.

La edil explicó que las conversaciones continúan y que todavía no es posible precisar el giro de la compañía, la cantidad de empleos que generaría ni los plazos para su establecimiento.

"Todavía estamos ahí en las pláticas, en la consolidación de esta empresa. Ya teniendo más información, vamos a poder darlo a conocer a todos nuestros medios", señaló.

Indicó que la generación de oportunidades laborales es una de las prioridades de su administración, por lo que mantienen coordinación con pequeños y grandes empresarios para buscar alternativas que favorezcan el desarrollo económico del municipio.

Sifuentes agregó que también trabajan en la identificación de beneficios y condiciones que permitan atraer inversiones y facilitar el establecimiento de nuevas compañías en Castaños.

Sobre la cantidad de empleos que podría generar el proyecto, aclaró que aún está por definirse, debido a que la incorporación de la empresa sería paulatina.

"Va a ser paulatinamente, ahí la empresa, entonces todavía está en veremos", comentó, al reiterar que dará a conocer más detalles cuando exista información confirmada.

Impulsan ganadería

En otro tema, la alcaldesa destacó la realización en Castaños de un evento de mejoramiento genético ovino y caprino, en el que se exhibieron ejemplares de interés para productores ganaderos del municipio y de distintas partes de Coahuila.

Agradeció al secretario de Desarrollo Rural del estado, Jesús María Montemayor Garza, conocido como "Chuma" Montemayor, por la coordinación para acercar apoyos y beneficios al sector pecuario.

Señaló que entre los asistentes había productores interesados en adquirir ejemplares para mejorar la genética de sus hatos, por lo que consideró importante que este tipo de actividades se realicen en la región.

Asimismo, adelantó que la próxima semana habrá una actividad similar en el marco del Rodeo Coahuila, con el objetivo de acercar estas oportunidades a más ganaderos.

Sifuentes reconoció también el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar al sector y facilitar que los productores accedan a animales a precios más atractivos.

La alcaldesa sostuvo que la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal permite acercar herramientas al campo y fortalecer las actividades productivas de la región.