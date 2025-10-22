Inauguran Nuevo Par Vial en Frontera Coahuila para Mejorar Movilidad Urbana

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar la movilidad y agilizar el flujo vehicular en la zona urbana, el Ayuntamiento de Frontera dio a conocer la organización de las rutas de entrada y salida que formarán parte del nuevo par vial que será inaugurado la próxima semana.

De acuerdo con el regidor David Borrego, la calle Soledad transitará en sentido de Oriente a Poniente, mientras que la calle Emilio Carranza lo hará de Poniente a Oriente, permitiendo una circulación más ordenada y segura. Además, las unidades de carga pesada y transporte de personal tendrán horarios específicos para circular por dichas arterias, a fin de evitar congestionamientos.

"Desde la calle Francisco Villa, en Monclova, los vehículos podrán incorporarse a la calle Almaden, cruzar por el puente viejo que se convierte en la calle Soledad y llegar hasta el libramiento Carlos Salinas de Gortari. La salida será por la Emilio Carranza, que atraviesa el puente nuevo y conecta con el panteón Guadalupe del otro municipio", explicó el funcionario.

Borrego destacó que se han mantenido reuniones con transportistas intermunicipales, taxistas y operadores de carga pesada, con el propósito de que todos los sectores puedan adaptarse al cambio vial.

Asimismo, informó que se colocarán 19 reductores de velocidad a lo largo de los 6 kilómetros con 400 metros del trayecto, además de 10 semáforos en puntos estratégicos para reforzar la seguridad de peatones y automovilistas.

"Se busca sacar el transporte pesado de la colonia Occidental; las unidades podrán circular por la puerta 9, dependiendo de la industria a la que se dirijan", puntualizó el regidor.

El nuevo par vial forma parte de las acciones de modernización vial que el municipio de Frontera implementa para hacer más eficiente el tránsito entre esta ciudad y Monclova.