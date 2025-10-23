Alcaldesa Laura Jiménez presente en evento de maestros jubilados

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con gran orgullo y alegría, la ciudad de Melchor Múzquiz y la Villa de Palaú fueron sede de la 11ª Convivencia Estatal Deportiva, Artística, Cultural y Recreativa de las y los maestros jubilados de la Sección 5 del SNTE, un evento que reunió a maestros de distintas regiones del estado en un ambiente de compañerismo, entusiasmo y reconocimiento a su trayectoria.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez asistió como invitada especial, recibiendo a los participantes, recordando que hace cerca de diez años Múzquiz también fue elegido como sede de esta importante convivencia.

Durante el evento, la alcaldesa saludó al secretario general de la Sección 5, Everardo Padrón García y reconoció la gran labor que las y los maestros realizaron durante tantos años al servicio de la educación, destacando el valor de su vocación y su legado en la formación de generaciones.

En dicho evento deportivo que dio inicio este jueves en el Gimnasio Antiguo, se contó con la presencia de la profesora Malú Rodríguez, coordinadora regional de Servicios Educativos, así como líderes de las diferentes secciones sindicales, quienes participaron activamente en las actividades deportivas, artísticas y culturales desarrolladas a lo largo de la jornada.

La visita de los maestros jubilados generó una importante derrama económica para el municipio, ya que la ocupación hotelera alcanzó el 100%, al igual que restaurantes, comercios y tiendas locales, que reportaron un incremento total en ventas durante el desarrollo de las actividades.

Este movimiento económico refleja el impacto positivo que tienen los eventos de esta magnitud en la comunidad muzquense.

El Gobierno Municipal de Múzquiz agradeció la confianza del magisterio y reiteró su compromiso de continuar impulsando espacios de convivencia que fortalezcan los lazos entre la comunidad educativa y la sociedad.