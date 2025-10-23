Volcadura de camioneta Nissan deja heridos en Sabinas

SABINAS, COAH.- Cuatro personas resultaron heridas tras una aparatosa volcadura registrada la mañana de este jueves sobre el kilómetro 89 de la carretera federal 57, en el tramo que conecta Sabinas con Monclova.

El accidente involucró una camioneta Nissan Frontier color blanco, que quedó fuera de la cinta asfáltica tras perder el control por causas aún no determinadas.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Sabinas, acudieron de inmediato al lugar del siniestro para brindar atención médica a los ocupantes del vehículo.

Posteriormente, los lesionados fueron trasladados a la clínica del ISSSTE en la ciudad de Sabinas, donde reciben atención especializada y se reportan estables.

Las personas heridas fueron identificadas como Alejandra Varela N de 39 años de edad; Natalia N de 4 años; Samuel Issac N de 8 años; y Julissa N de 25 años.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente en el lugar.

Asimismo, agentes de la Policía Civil de Coahuila se encargaron de abanderar la zona para evitar nuevos incidentes y facilitar las labores de rescate y traslado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas del accidente, aunque se presume que el exceso de velocidad o una falla mecánica podrían haber influido.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.