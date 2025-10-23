Controversia por contratos de compra de carbón: Diputado Ricardo Mejía Berdeja en debate

En un claro conflicto de intereses, el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja acudió a la reunión de la Comisión de Energía del Congreso de la Unión, de la cual no es integrante, con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para defender los intereses de uno de sus allegados en la región carbonífera de Coahuila, cayendo en la agresión física y verbal contra los presentes.

El Diputado Federal Theo Kalionchiz de la Fuente señaló que, a lo largo de su vida personal, empresarial y política, siempre ha creído que el diálogo y el respeto deben prevalecer, incluso en medio de las diferencias.

Sin embargo —dijo— existen personas sin moral, movidas únicamente por intereses personales que se vuelven cómplices de funcionarios que utilizan su cargo o sus influencias para beneficiar a unos cuantos.

Con una clara intención de provocación, Mejía Berdeja se presentó a la reunión con funcionarios de la CFE.

"Quiero aclarar que el Diputado Ricardo Mejía Berdeja no es parte de la Comisión de Energía y su presencia obedeció únicamente a un interés personal de Coahuila, interviniendo en un asunto ajeno a la labor legislativa", afirmó Kalionchiz de la Fuente.

Durante el encuentro, se discutió el tema de la asignación de contratos de compra de carbón, donde el petista defendió abiertamente los intereses de su amigo, identificado como el dueño del Lamborghini, dejando claro que su prioridad no es la transparencia ni el interés público, sino la defensa de intereses particulares.

"El propio legislador del PT hace señalamientos contra funcionarios de la CFE por presuntos actos de irregulares en la asignación de los contratos de carbón, en un gobierno donde se supone se acabó la corrupción", destacó.

Kalionchiz de la Fuente reiteró la importancia que todos los representantes públicos prediquen con el ejemplo, tal como lo ha expresado la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que "un legislador no debe tener contratos con el gobierno; el que sea legislador y quiera ser empresario debe separarse del cargo".

"Aun así, aprovechándose de su posición el legislador petista busca contratos para su amigo", subrayó.

El diputado panista denunció que durante el debate Mejía Berdeja actuó de manera violenta, además le faltó al respeto a su esposa y a su madre, calificando esta conducta como inaceptable en cualquier ámbito, y más aún en la vida pública.

"No permitiré que se traspasen los límites del respeto personal y familiar. Tampoco seré parte de la violencia que busca provocar en su desesperación por defender sus intereses personales", enfatizó.

Finalmente, Kalionchiz de la Fuente recordó que llegó al Congreso de la Unión por la voluntad de más de 105 mil coahuilenses que confiaron en él durante la elección del 2 de junio de 2024, y no por la vía de la representación proporcional y la designación de un partido político.

"Mi compromiso es defender y velar por los intereses de las y los coahuilenses, y de todos los mexicanos, actuando siempre con integridad y con la convicción de que el servicio público se debe al pueblo, no a los privilegios", concluyó.