En el Municipio de San Juan de Sabinas Sortearán electrodomésticos Entre contribuyentes cumplidos

NUEVA ROSITA, COAH.- Durante la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al año 2026, la administración municipal 2025–2027, encabezada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, aprobó un punto de acuerdo para destinar hasta 260 mil pesos en la compra de aparatos electrodomésticos que serán sorteados entre los contribuyentes cumplidos.

El acuerdo contempla la adquisición de 20 televisores tipo plasma, 10 unidades de 55 pulgadas y 10 de 32 pulgadas así como 10 aparatos de aire acondicionado tipo minisplit, los cuales serán sorteados entre los ciudadanos que realicen el pago del impuesto predial durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y hasta el 7 de mayo del presente año.

Incentivo fiscal en Nueva Rosita

La medida busca incentivar el cumplimiento fiscal entre la población, reconociendo el esfuerzo de quienes contribuyen puntualmente al fortalecimiento de las finanzas municipales.

El secretario del ayuntamiento, Fernando Mondragón Aguilar, explicó que una vez entregados los premios a los ganadores, los electrodomésticos serán desincorporados del patrimonio municipal, conforme a lo establecido en el artículo 102, Fracción V, numeral I del Código Municipal vigente en el Estado de Coahuila.

Detalles del sorteo de electrodomésticos

Con esta iniciativa, el gobierno municipal reafirma su compromiso de incentivar la participación ciudadana y fortalecer la recaudación de recursos propios, los cuales se traducen en obras y servicios para beneficio de toda la comunidad.

Durante la Sesión de Cabildo, los integrantes del Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Sabinas, atestiguaron además la comparecencia del director de catastro municipal, Armando Cruz Rábago, en relación al informe de actividades propias de la dependencia que representa, con resultados positivos en el 2025.