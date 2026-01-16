Contactanos
CROC Manantiales Nava celebra el Día de Reyes con niñas y niños

Con apoyo del diputado Sergio Zenón Velázquez, se realizó un festejo lleno de alegría y tradición.

Por Alberto Ibarra Riojas - 16 enero, 2026 - 12:10 p.m.
      Nava, Coah.- Integrantes de Manantiales Nava CROC realizaron un festejo con motivo del Día de Reyes, en el que se compartió un momento de alegría con niñas y niños, gracias a la invitación de la secretaria general, Graciela Herrera, y del equipo que conforma esta organización.

      Durante la convivencia se llevó a cabo la entrega de bolsitas y juguetes, contando con la presencia del diputado Sergio Zenón Velázquez, cuya participación contribuyó a fortalecer el espíritu de unión y solidaridad, llevando ilusión y sonrisas a las y los pequeños asistentes.

      El evento reunió a familias de la comunidad

      Los organizadores destacaron que acciones como esta reflejan el compromiso con las familias y el fortalecimiento de las tradiciones, y agradecieron el respaldo del diputado y del equipo de la CROC Nava Región Cinco Manantiales por sumarse a este festejo comunitario.

