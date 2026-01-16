Se va franquicia de Monclova; Vancouver Wings cierra operaciones

Monclova despide a una franquicia más. Vancouver Wings, negocio especializado en comida rápida, anunció el cierre de su sucursal ubicada en el Mall Paseo Monclova, tras casi cuatro años de operaciones en la ciudad.

La franquicia abrió sus puertas en mayo de 2021, convirtiéndose rápidamente en un punto de reunión para familias y jóvenes, gracias a su oferta de alitas y platillos de comida rápida.

A través de un mensaje dirigido a sus clientes, el establecimiento informó que se trata de una decisión difícil, pero necesaria, destacando que no se trata de un adiós definitivo, sino de un "hasta pronto", ya que nuevos proyectos podrían llegar próximamente.

"Hoy compartimos con ustedes una noticia importante: en Vancouver estamos cerrando una etapa maravillosa. Todo ciclo tiene su momento de concluir, y para nosotros ha llegado el día de despedir este gran capítulo", señala el comunicado.

Los propietarios agradecieron profundamente la preferencia y el apoyo de la comunidad monclovense, reconociendo que los clientes fueron el pilar fundamental del proyecto durante su permanencia en la ciudad.

"Nos vamos con la satisfacción de haberles servido y con el corazón lleno de gratitud por todos los momentos compartidos. Gracias por haber sido la parte más importante de la historia de Vancouver", expresaron.

Cierre de Vancouver Wings en Monclova

Con este cierre, Vancouver Wings se suma a la lista de franquicias que han dejado Monclova, dejando expectativa entre la ciudadanía ante el anuncio de que algo nuevo podría llegar a ese espacio comercial.