En Escuela Primaria "Benito Juárez García" Alcalde Oscar Ríos entrega relojes Y anuncia cancha de futbol rápido

NUEVA ROSITA, COAH.- Como un reconocimiento al esfuerzo y desempeño académico y extracurricular de los alumnos y alumnas de la Escuela Primaria "Benito Juárez García", el Presidente Municipal del municipio de San Juan de Sabinas Óscar Ríos Ramírez, entregó relojes inteligentes a estudiantes destacados y anunció la próxima construcción de una cancha de futbol rápido con pasto sintético en el plantel.

Acompañado por la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Licenciada Karina Ríos Ornelas, el edil convivió con la comunidad estudiantil y expresó su admiración por el trabajo que realizan tanto los docentes como los padres de familia, a quienes agradeció por su compromiso en la formación de niñas y niños responsables y con valores.

Durante su mensaje, reiteró que la educación es una prioridad para su administración, por lo que aseguró que continuarán impulsando acciones y programas que fortalezcan el desarrollo académico y social de la niñez en el municipio.

Reconocimiento a estudiantes destacados

Por su parte, la directora de la institución agradeció el apoyo brindado por el Gobierno Municipal, destacando que la sinergia entre autoridades y escuelas permite avanzar en la mejora de los espacios educativos y en la calidad de la enseñanza.

Importancia de la educación en San Juan de Sabinas

Subrayó además que, gracias al respaldo del alcalde Óscar Ríos Ramírez, la educación en San Juan de Sabinas sigue adelante con proyectos que motivan a los estudiantes y contribuyen a su crecimiento integral.