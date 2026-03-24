En Múzquiz Localizan al Güero Treviño Reportado como desaparecido

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La búsqueda de Óscar Treviño Ruiz, un adulto mayor reportado como desaparecido durante la mañana de este martes, concluyó con una inesperada pero afortunada localización: el hombre fue encontrado acostado en el asiento trasero de un vehículo averiado dentro del propio patio de su vivienda.

José Juan Treviño, hijo del señor Óscar, informó a las autoridades policiacas y, a Protección Civil Municipal que su padre no se encontraba en casa, lo que activó de inmediato un operativo de búsqueda.

Desde temprana hora, elementos de ambas corporaciones se movilizaron para localizar al ciudadano, conocido cariñosamente en la comunidad como El Güero Treviño, brindando también apoyo Anabel Jiménez Valenzuela al postear en redes sociales la imagen del abuelito a fin de solicitar ayuda para su pronta ubicación.

De acuerdo con la familia, el adulto mayor salió de su hogar durante la madrugada sin que nadie lo notara. Fue hasta la mañana, al percatarse de su ausencia, que sus familiares solicitaron el apoyo de las autoridades para dar con su paradero.

Acciones de la autoridad

Tras varias horas de búsqueda, el hombre fue encontrado dentro del mismo domicilio, específicamente en un vehículo que se encontraba descompuesto en el patio. Ahí, Don Oscar permanecía recostado en el asiento trasero, aparentemente sin intención de alejarse del lugar.

Por fortuna, Treviño Ruiz se encontraba en buen estado de salud al momento de ser encontrado, lo que brindó tranquilidad a su familia y, a los cuerpos de emergencia que participaron en el operativo.