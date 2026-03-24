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Coahuila

Gobierno Municipal de Múzquiz fortalece espacios deportivos en Villa de Palaú

El Gobierno Municipal de Múzquiz, bajo la dirección de Laura Jiménez Gutiérrez, realiza trabajos de limpieza y rehabilitación en varios campos de béisbol.

Por Teresa Muñoz - 24 marzo, 2026 - 12:48 p.m.
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      VILLA DE PALAÚ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Fomento Deportivo, continúa impulsando acciones para mejorar los espacios deportivos del municipio, mediante trabajos de limpieza y rehabilitación en distintos campos de béisbol ubicados en Villa de Palaú.

      Estas acciones se llevaron a cabo en el campo de béisbol de Las Cuadras, donde juega el equipo Indios; en el campo de béisbol Tiro 4, sede de los equipos Diablos Jr. y Diablos; así como en el campo de béisbol de La Rampa, donde participa el equipo Venados.

      Los trabajos realizados incluyen limpieza general, retiro de maleza y acondicionamiento de las áreas de juego, con el objetivo de brindar espacios dignos y seguros para la práctica del deporte.

      Acciones del Gobierno Municipal

      Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de fomentar el deporte y fortalecer la convivencia familiar, impulsando entornos adecuados para niñas, niños, jóvenes y adultos que practican el béisbol en Villa de Palaú.

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