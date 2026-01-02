UAdeC enfrenta crisis financiera: déficit de 700 mdp en Coahuila

Al inicio de este 2026, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se encuentra en una situación financiera crítica. De acuerdo con informes recientes de la rectoría y la administración central, la máxima casa de estudios del estado enfrenta un déficit anual que supera los 700 millones de pesos, una cifra que pone en riesgo la estabilidad operativa y el cumplimiento de compromisos laborales básicos.

Este boquete financiero no es nuevo, pero se ha agudizado debido a recortes en subsidios federales y al crecimiento constante de las obligaciones pensionarias, un problema que la institución ha arrastrado durante la última década.

Causas de la Crisis Financiera

El rector de la universidad ha señalado que son tres los factores principales que mantienen las finanzas en números rojos:

El Sistema de Pensiones: El gasto más fuerte proviene de las jubilaciones y pensiones. A diferencia de otras instituciones, la UAdeC debe cubrir con recursos propios una parte significativa de los pagos a trabajadores retirados, ya que los fondos federales destinados a este rubro han sido insuficientes o eliminados.

Cero Crecimiento en Presupuesto Federal: Durante los últimos años, el presupuesto asignado por la Federación se ha mantenido por debajo de la inflación, lo que en términos reales representa una disminución de los recursos para mantenimiento, investigación y salarios.

Nómina de Trabajadores: La universidad cuenta con una amplia plantilla docente y administrativa repartida en sus tres unidades (Saltillo, Torreón y Norte), cuyas prestaciones y contratos colectivos requieren una inversión mensual que el presupuesto ordinario ya no logra cubrir con suficiencia.

Impacto en la Comunidad Universitaria

El déficit de más de 700 mdp tiene consecuencias directas en la vida académica de más de 35,000 estudiantes:

Infraestructura: Se ha reportado el retraso en obras de rehabilitación de laboratorios y aulas en diversos planteles.

Becas y Proyectos: Los fondos para movilidad estudiantil y apoyo a la investigación se han visto limitados, priorizando el pago de nóminas y servicios básicos (luz, agua e internet).

Incertidumbre Laboral: Al cierre de cada año, la institución debe gestionar ante el Gobierno del Estado apoyos extraordinarios para poder cubrir los aguinaldos y las últimas quincenas de sus trabajadores.

Estrategias de Austeridad para 2026

Para intentar mitigar esta crisis, la administración universitaria ha implementado un plan de austeridad que incluye:

Recorte en Gastos Operativos: Reducción en viáticos, telefonía y consumibles de oficina.

Optimización de Plazas: No se están cubriendo vacantes administrativas que no sean consideradas "esenciales", buscando adelgazar la nómina mediante retiros voluntarios y jubilaciones naturales.

Gestión de Recursos Propios: Fortalecimiento de la oferta de servicios externos, educación continua y convenios con la iniciativa privada para generar ingresos adicionales.

A pesar de estos esfuerzos, la UAdeC depende de que se logre una nueva negociación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno de Coahuila para reestructurar su deuda y asegurar un flujo de efectivo que permita la viabilidad de la institución a largo plazo.