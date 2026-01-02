Mario Dávila Delgado y Roberto Piña enfrentan irregularidades fiscales

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila detectó irregularidades en el ejercicio fiscal 2024 en los municipios de Monclova y Frontera, gestiones que estuvieron a cargo de Mario Dávila Delgado, del PAN y Roberto Piña, de Morena.

En el caso de Monclova, no se solventaron 1 millón, 558,949.53 pesos; mientras que en Ciudad Frontera, la cantidad del recurso público no justificado es superior a los 19 millones de pesos.

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) detectó irregularidades financieras por un monto total de 1 millón 358 mil 949.53 pesos en el Municipio de Monclova, derivadas de auditorías de cumplimiento practicadas al primer y segundo trimestre del ejercicio 2024, así como a la Cuenta Pública 2024.

De acuerdo con el informe de fiscalización superior correspondiente al primer trimestre de 2024, la ASE realizó una auditoría de cumplimiento identificada con el número ASE-07230-2024, de la cual se desprendieron dos observaciones no solventadas por un monto de 103 mil 451.11 pesos. Estas irregularidades se concentran principalmente en el incumplimiento de obligaciones en materia fiscal federal.

Respecto a la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la ASE llevó a cabo una auditoría de cumplimiento al municipio, identificada como ASE-02539-2025, de la cual se derivaron 23 observaciones no solventadas, con un monto total observado de 1 millón 255 mil 498.42 pesos. Las principales irregularidades detectadas corresponden a egresos, destacando incumplimientos a la Ley de Adquisiciones y a obligaciones fiscales federales por más de 248 mil pesos, así como faltas en la atención a requerimientos de información, algunas de ellas con afectación económica.

En el rubro de ingresos, se detectó falta de comprobación y documentación insuficiente, con observaciones que en conjunto suman más de 936 mil pesos.

Por otra parte, La Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) detectó irregularidades financieras por un monto superior a los 19 millones de pesos en el municipio de Frontera, derivadas de auditorías de cumplimiento practicadas al primer y segundo trimestre del ejercicio 2024, así como a la Cuenta Pública 2024.

De acuerdo con el informe correspondiente al primer trimestre de 2024, la ASE realizó una auditoría de cumplimiento identificada como ASE-07222-2024, de la cual se desprendieron dos observaciones no solventadas por un monto de 904 mil 366.62 pesos. Las irregularidades se relacionan con el incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila, una de ellas sin afectación económica y otra con daño financiero por el monto señalado.

En cuanto al segundo trimestre de 2024, la auditoría ASE-07362-2024 arrojó también dos observaciones, con un monto observado de 278 mil 906.25 pesos, principalmente por falta de comprobación y documentación insuficiente para justificar egresos.

Respecto a la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior del Estado practicó una auditoría de cumplimiento y una de cumplimiento en inversión y obra pública, de las cuales se desprendieron observaciones no solventadas por un monto total de 18 millones 33 mil 786.19 pesos. La auditoría ASE-02106-2025, enfocada en obra pública, identificó 11 observaciones por 1 millón 915 mil 533.38 pesos, derivadas de deficiencias físicas y técnicas en trabajos contratados, así como irregularidades normativas en procesos de adjudicación y en la integración de expedientes de obra.

Por su parte, la auditoría ASE-02482-2025 concentró el mayor monto observado, con 33 observaciones que suman 16 millones 118 mil 252.81 pesos. Entre las principales irregularidades destacan egresos sin comprobación suficiente por más de 11.2 millones de pesos, incumplimientos a la Ley de Adquisiciones por casi 4 millones de pesos, así como observaciones en el ejercicio de sueldos, salarios y prestaciones. En el rubro de ingresos, se detectaron faltas de comprobación por más de 943 mil pesos.

Asimismo, la ASE señaló reiterados incumplimientos a requerimientos de información y documentación, además de deficiencias en control interno y en la integración presupuestal, algunas de ellas sin afectación económica directa.

Conforme a lo establecido en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, las observaciones señaladas no fueron solventadas dentro del plazo legal, por lo que ambos municipios deberán atender los procedimientos administrativos y las responsabilidades que se deriven de los resultados de la fiscalización en los 40 días hábiles establecidos por el órgano auditor.