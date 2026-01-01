Contactanos
Coahuila

Subasta de AHMSA Monclova será el 30 de enero de 2026

El acuerdo judicial establece un 'piso parejo' para todos los postores interesados en AHMSA y Minosa.

Por Adriana Cruz - 01 enero, 2026 - 01:01 p.m.
Subasta de AHMSA Monclova será el 30 de enero de 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MONCLOVA, COAH.— El Poder Judicial de la Federación autorizó la realización del proceso de subasta para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) como unidad productiva, confirmando un paso decisivo en el proceso de concursos mercantiles que desde hace años mantiene en incertidumbre a trabajadores, proveedores y economías enteras de la Región Centro.

      El acuerdo, fechado el 31 de diciembre de 2025, dentro de los expedientes 19/2023 y 77/2022, establece que la subasta se aprobó bajo un objetivo principal: preservar las operaciones y estructura industrial de AHMSA y Minosa, así como proteger empleos directos e indirectos que dependen de ambas siderúrgicas.

      La resolución enfatiza que este modelo de venta como unidad productiva busca generar un beneficio económico-social amplio, manteniendo la producción de bienes y servicios para estabilizar la región, apegándose a los principios de transparencia, economía procesal, celeridad y buena fe establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles.

      Para garantizar certidumbre jurídica y atraer inversionistas, el juzgado modificó las bases de venta con el fin de establecer un "piso parejo" para todos los posibles postores, lo cual implica igualdad de condiciones y reglas claras al momento de presentar ofertas.

      Como siguiente paso procesal, se determinó que la audiencia pública para la recepción de posturas se llevará a cabo el 30 de enero de 2026 a las 10:00 de la mañana, en el Auditorio del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Avenida Revolución 1508, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

      El aforo será limitado a 98 personas, por lo que el acceso será parcial conforme a los términos fijados en el acuerdo judicial.

      Este anuncio confirma que el proceso de subasta ya inició formalmente, dando paso a la etapa donde inversionistas y empresas interesadas podrán presentar propuestas económicas para adquirir AHMSA y Minosa. La audiencia del 30 de enero será un punto decisivo para definir el rumbo industrial de la región, luego de meses de incertidumbre y parálisis productiva.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados