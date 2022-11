Paran maestros del CONALEP

FRONTERA COAH-. Docentes del CONALEP Frontera se unieron al paro de labores que se hizo a nivel nacional, esto en torno a que no cuentan con salarios homologados como otros subsistemas así como que no se les reconoce la antigüedad.

Rogelio Montano delegado del Sindicato de Trabajadores Académicos en el Estado de Coahuila adherido a la federación de sindicatos nacional de Conalep, dio a conocer el motivo por el que se tomó la decisión el cual está enfocado a una medida de presión.

Explicó que hicieron una intervención ante la SEP, propiamente ante la Secretaría de Educación Media Superior para que se les otorgara el beneficio de la homologación de salarios y la antigüedad, esto fue acordado y aprobado en una mesa de negociación y quedaron en autorizar el presupuesto adicional dentro del presupuesto del 2023 que se autorizó en la Cámara de Diputados.

1 / 2 Rogelio Montano; delegado. 2 / 2 Son 28 docentes y 520 alumnos de este plantel. ❮❯

Dirigentes mencionaron que no se autorizó el recurso adicional a educación principalmente para el subsistema de Educación Media Superior y es porque no fue analizado, no fue autorizado por los diputados, por ello exigen que se tome en cuenta porque fue un acuerdo y se debe respetar.

Son 28 docentes en el plantel de Frontera, son 520 alumnos en total y según las indicaciones, el paro laboral solo fue durante el lunes y es para poner presión pero si reciben instrucciones de que habrá otro paro lo hará.

Tienen confianza porque en ninguna administración federal había apertura, en esta administración si pasó, hubo mesas de negociación y presentaron presupuesto de homologación en el que se contempla un recurso para Coahuila de 20 millones de pesos que se otorgarán de manera gradual a los docentes.