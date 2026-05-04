Detienen a hombre en carretera Saltillo–Zacatecas con arma, municiones y dinero en efectivo

SALTILLO, Coahuila.-Elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Armando N, presunto integrante de una agrupación musical, durante un operativo de inspección en la carretera federal Saltillo–Zacatecas, luego de detectar conductas inusuales mientras conducía.

El individuo viajaba a bordo de una camioneta blanca con vidrios polarizados. Al realizar la revisión correspondiente, los agentes localizaron un arma de fuego calibre .380 lista para ser utilizada, así como 66 cartuchos útiles. Además, se aseguraron 84 mil 700 pesos en efectivo y diversos objetos de valor.

Entre los documentos presentados por el detenido se encontraba una licencia de portación de arma, cuya autenticidad y vigencia serán verificadas como parte de las indagatorias en curso.

Lo asegurado fue trasladado a la subsede de la corporación en Saltillo, donde se llevó a cabo el registro formal de los indicios. Armando N quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, que abrió una carpeta de investigación por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La diligencia estuvo supervisada por autoridades federales. En las próximas horas se definirá la situación jurídica del detenido.