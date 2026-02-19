Rescatan a perrito atrapado en garrafón en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con la cabeza atrapada dentro de un garrafón de plástico y visiblemente desorientado, un perrito de raza criolla fue rescatado en el Ejido 8 de Enero, luego de que la Dirección de Protección Animal recibiera el reporte la tarde del miércoles y activara un operativo para liberarlo este jueves.

De acuerdo con la autoridad, tras recibir el llamado se coordinaron acciones para acudir al sitio y brindar apoyo al animal. "Platicando con una rescatista se logró retirar el bote de la cabeza y el animal no se mostró violento; nos llamó la atención porque hace poco hubo la misma situación en el municipio de Monclova. Queremos pensar que son hechos aislados, pero invitamos a la población a no cometer este tipo de acciones y a darlas a conocer", señalaron.

Indicaron que el can no presentó comportamiento agresivo durante la intervención y pudo ser liberado sin mayores complicaciones.

La dependencia recordó que cuando se detectan casos de maltrato animal se aplican sanciones a la persona responsable y, en situaciones más graves, en Frontera se procede ante el Ministerio Público y otras instancias correspondientes.

Asimismo, informaron que actualmente se mantiene un caso en proceso legal relacionado con un ejemplar llamado "Pinto", en el que próximamente se llevarán a cabo las audiencias correspondientes.