Perros rescatados en Castaños: apoyo de Yesica Sifuentes

CASTAÑOS, Coah.- El Ayuntamiento de Castaños dará seguimiento a la situación de los perros rescatados de la Fundación Frichem y apoyará con alimento y atención veterinaria, informó la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora.

La edil explicó que la intervención comenzó a partir de una denuncia presentada ante el Ministerio Público en Monclova por una persona que señaló que su mascota se encontraba retenida en el lugar.

De acuerdo con Sifuentes Zamora, personal de la Fiscalía acudió al inmueble acompañado por elementos de Seguridad Pública de Castaños y logró recuperar a la mascota. Durante la intervención, las autoridades observaron las condiciones en las que se encontraban los demás perros, por lo que se inició el procedimiento para ponerlos a salvo.

"Al momento ahorita están en otros albergues", señaló la alcaldesa. Explicó que este jueves sostendría una reunión con el director de Seguridad Pública y las personas encargadas de los animales para determinar las acciones que seguirá el municipio. Como medida inmediata, dijo, se busca garantizar la integridad de los perros y verificar las condiciones en las que se encuentran.

"Vamos a dar también un apoyo de alimentación", afirmó Sifuentes Zamora, al señalar que mantener a los animales representa un gasto considerable por el consumo de alimento. La alcaldesa indicó que el municipio también buscará llevar atención médica para que un veterinario determine el estado de salud de los perros.

Sobre la posibilidad de que existan otros lugares en condiciones similares, Sifuentes Zamora dijo que, hasta el momento, no tienen conocimiento de otro caso de esa magnitud. Explicó que vecinos habían manifestado molestias por ruidos provenientes del inmueble, pero no existía una denuncia formal ante Seguridad Pública municipal. La intervención, señaló, permitió conocer la situación que enfrentaban los demás animales a partir de la denuncia relacionada con la mascota recuperada.

Sifuentes Zamora indicó que la Fundación Frichem aparentemente cuenta con registro como asociación civil, por lo que el municipio estará dispuesto a colaborar con la Fiscalía en lo que corresponda dentro de sus facultades. "Por parte de aquí del Ayuntamiento siempre vamos a ser colaboradores hacia las instituciones", afirmó.

La alcaldesa señaló que la prioridad será acudir con las asociaciones y rescatistas que actualmente tienen bajo resguardo a los perros, conocer sus condiciones y entregarles alimento y apoyo médico. Recordó que el Ayuntamiento mantiene campañas permanentes de atención a mascotas, con jornadas de vacunación antirrábica y desparasitación en distintas colonias y espacios públicos.

Consideró que el caso de Frichem llamó la atención debido a que una organización dedicada presuntamente a proteger animales terminó involucrada en una situación que ahora es investigada por las autoridades.