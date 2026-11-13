Abren Copa Deportiva en Biblioparque Norte

SALTILLO, COAH.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) lanzó la convocatoria para participar en la primera Copa Deportiva Biblioparque Norte 2026, que se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre en Saltillo, con competencias de futbol 7, beisbol infantil y pádel.

La Copa Deportiva Biblioparque Norte 2026 se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre en Saltillo, con varias disciplinas deportivas.

El torneo está dirigido a asociaciones, clubes deportivos y público en general, con categorías para distintas edades y niveles de juego. La inauguración está programada para el 20 de noviembre en las instalaciones del Biblioparque Norte.

La convocatoria contempla premiación para campeones y subcampeones de cada categoría, además de cupos limitados en las disciplinas participantes.

En futbol 7 se abrirán las categorías 2014-2015 y 2012-2013, con un costo de inscripción de 500 pesos por equipo. El arbitraje tendrá un costo adicional de 125 pesos por equipo, que deberá cubrirse al momento de iniciar el juego.

El cupo estará limitado a ocho equipos por categoría. Los interesados pueden solicitar información con Jesús Vega Plata, al teléfono 844 113 9823.

Las categorías de futbol 7 incluyen jugadores de 2014 a 2013, con un costo de inscripción de 500 pesos por equipo.

Para beisbol infantil se convoca a jugadores de la categoría 2015-2016. La inscripción tendrá un costo de 500 pesos por equipo y habrá un máximo de cuatro equipos participantes.

El ampayeo costará 250 pesos por equipo, cantidad que deberá pagarse al momento del juego. La premiación será para el campeón y subcampeón. Los informes e inscripciones estarán a cargo de Guadalupe Cisneros, en el teléfono 844 892 6029.

En la competencia de pádel podrán participar parejas en las categorías varonil, femenil y mixta, para edades de 10 a 13 años, en los niveles principiante, intermedio y avanzado.

El costo de recuperación será de 450 pesos por pareja y se premiará al campeón y subcampeón de cada categoría. Para abrir una categoría será necesario contar con un mínimo de cinco parejas inscritas.

Los interesados en participar en pádel pueden comunicarse con Ariana Cepeda, al teléfono 844 120 7476.

El IMCUFIDE también convoca a beisbol infantil y pádel, con premios para campeones y subcampeones.

Como requisitos generales de inscripción, el IMCUFIDE solicita acta de nacimiento y/o pasaporte, CURP y una carta responsiva firmada por cada jugador.

El comité organizador informó que no se hará responsable por accidentes, lesiones o pérdidas materiales durante el desarrollo de las competencias, al tratarse de riesgos inherentes a la práctica deportiva. Los casos no contemplados en la convocatoria serán resueltos por el propio comité.