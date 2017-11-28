Pierde transporte seis concesiones

Castaños.-Pierden concesión materialistas y transporte colectivo por no renovar a tiempo dicho permiso.
El Ayuntamiento actual definirá en breve el destino de seis concesiones entre materialistas y transporte colectivo. A cuatro meses de haberse vencido el plazo de renovación, los titulares no cumplieron con dicho pago.
El regidor de Transporte, Arturo Camarillo manifestó que cinco concesiones corresponden a materialistas y uno a transporte colectivo (combi), desde el pasado 12 de julio venció el plazo para renovar dicha concesión por 30 años, anteriormente era de 15, lamentablemente no cumplieron en tiempo y forma con el pago.
Hace un año se renovaron cerca de cien concesiones entre taxis, materialistas y transporte colectivo, a un precio “casi regaladas” manifestó el funcionario, correspondiente a taxistas un costo de 10 mil 500 pesos, materialistas 6 mil 500 pesos, Transporte 5 mil 500 pesos.
En breve se habrá de convocar a junta de cabildo para analizar de acuerdo a la ley a quien otorgar estas nuevas concesiones asimismo se definirá el monto.
Por no renovar a tiempo su concesión, pierden todo derecho las siguientes personas:
001 José Mario Martínez Castillo.
005 José Hernández Guel.
016 Miguel Ángel Jiménez González.
030 Luis Alberto Muñoz Mendoza.
031 Baldomero Mendoza Díaz.
027 Martín Rojas Carillo (Transporte Colectivo)las placas nuevas.