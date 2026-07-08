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Coahuila

Lanzan convocatoria para el Festival de Periodismo en San Buenaventura

El Festival de Periodismo Cultural busca resaltar la identidad cultural de San Buenaventura.

Por Staff / La Voz - 08 julio, 2026 - 07:32 p.m.
Autoridades de San Buenaventura presentaron la convocatoria del Festival de Periodismo Cultural "La Feria de San Buena" 2026.
Autoridades de San Buenaventura presentaron la convocatoria del Festival de Periodismo Cultural "La Feria de San Buena" 2026.
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      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Comité Central de la Feria y la Presidencia Municipal de San Buenaventura lanzaron la convocatoria para participar en el Festival de Periodismo Cultural "La Feria de San Buena" 2026, dirigido a periodistas, reporteros, cronistas, comunicadores y locutores.

      El certamen busca reconocer la labor informativa y la difusión de las tradiciones, costumbres y expresiones culturales de la Feria de San Buenaventura, considerada una de las principales celebraciones de la región.

      La convocatoria contempla categorías para prensa escrita, con los premios a Mejor Reportaje y Crónica; radio, con Mejor Reportaje Radiofónico; televisión, con Mejor Reportaje Televisivo; medios digitales, con Mejor Cobertura Digital, y fotoperiodismo, con Mejor Fotografía Periodística.

      Además, se creó la Presea Javier Flores Loera, destinada a reconocer la trayectoria del líder del gremio de locutores, empresario artístico y creador de carteleras de la feria sambonense, por su impulso a la participación de los medios de comunicación durante más de cuatro décadas.

       

      Esta categoría especial estará dirigida a locutores y conductores artísticos, con reconocimientos en las modalidades de Locutor Grupero, que incluye Mejor Presentación en Programa y Mejor Entrevista, así como Locutor Cultural, con el premio a Mejor Reportaje Radiofónico.

      Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por periodistas de trayectoria, locutores, cronistas y promotores culturales, quienes tomarán en cuenta calidad periodística, originalidad, investigación, narrativa, impacto social, aporte cultural, creatividad, profesionalismo, manejo del micrófono, interacción con la audiencia y calidad visual.

      La recepción de materiales estará abierta del 8 al 20 de julio de 2026 en la oficina de Comunicación Social de la Presidencia Municipal. Podrán participar trabajos publicados o difundidos durante la Feria de San Buena 2026 y la inscripción será gratuita.

      Los participantes deberán entregar sus materiales en memoria USB y formato digital. Los trabajos de prensa escrita deberán presentarse en PDF; los de radio, televisión y medios digitales en formatos MP3 o MP4 con duración de cinco a seis minutos; mientras que las fotografías deberán cumplir con especificaciones técnicas de resolución.

      Para la categoría de locutores se recibirán entrevistas, reportajes o extractos de programas con duración de entre 10 y 12 minutos, sin comerciales.

      El calendario establece la publicación de la convocatoria el 8 de julio, recepción de trabajos hasta el 20 de julio, evaluación del jurado el 22 de julio y posteriormente la ceremonia de premiación. Las personas ganadoras recibirán reconocimiento oficial y un estímulo económico de 3 mil pesos.

      El alcalde Javier Flores Rodríguez y la presidenta del Comité de Feria 2026, Bertha Luz Flores, señalaron que la iniciativa busca preservar la Feria de San Buenaventura como Patrimonio Intangible de Coahuila y fortalecer el reconocimiento al trabajo periodístico y radiofónico que contribuye a difundir la identidad cultural del municipio.

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