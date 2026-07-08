Lanzan convocatoria para el Festival de Periodismo en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Comité Central de la Feria y la Presidencia Municipal de San Buenaventura lanzaron la convocatoria para participar en el Festival de Periodismo Cultural "La Feria de San Buena" 2026, dirigido a periodistas, reporteros, cronistas, comunicadores y locutores.

El certamen busca reconocer la labor informativa y la difusión de las tradiciones, costumbres y expresiones culturales de la Feria de San Buenaventura, considerada una de las principales celebraciones de la región.

La convocatoria contempla categorías para prensa escrita, con los premios a Mejor Reportaje y Crónica; radio, con Mejor Reportaje Radiofónico; televisión, con Mejor Reportaje Televisivo; medios digitales, con Mejor Cobertura Digital, y fotoperiodismo, con Mejor Fotografía Periodística.

Además, se creó la Presea Javier Flores Loera, destinada a reconocer la trayectoria del líder del gremio de locutores, empresario artístico y creador de carteleras de la feria sambonense, por su impulso a la participación de los medios de comunicación durante más de cuatro décadas.

Esta categoría especial estará dirigida a locutores y conductores artísticos, con reconocimientos en las modalidades de Locutor Grupero, que incluye Mejor Presentación en Programa y Mejor Entrevista, así como Locutor Cultural, con el premio a Mejor Reportaje Radiofónico.

Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por periodistas de trayectoria, locutores, cronistas y promotores culturales, quienes tomarán en cuenta calidad periodística, originalidad, investigación, narrativa, impacto social, aporte cultural, creatividad, profesionalismo, manejo del micrófono, interacción con la audiencia y calidad visual.

La recepción de materiales estará abierta del 8 al 20 de julio de 2026 en la oficina de Comunicación Social de la Presidencia Municipal. Podrán participar trabajos publicados o difundidos durante la Feria de San Buena 2026 y la inscripción será gratuita.

Los participantes deberán entregar sus materiales en memoria USB y formato digital. Los trabajos de prensa escrita deberán presentarse en PDF; los de radio, televisión y medios digitales en formatos MP3 o MP4 con duración de cinco a seis minutos; mientras que las fotografías deberán cumplir con especificaciones técnicas de resolución.

Para la categoría de locutores se recibirán entrevistas, reportajes o extractos de programas con duración de entre 10 y 12 minutos, sin comerciales.

El calendario establece la publicación de la convocatoria el 8 de julio, recepción de trabajos hasta el 20 de julio, evaluación del jurado el 22 de julio y posteriormente la ceremonia de premiación. Las personas ganadoras recibirán reconocimiento oficial y un estímulo económico de 3 mil pesos.

El alcalde Javier Flores Rodríguez y la presidenta del Comité de Feria 2026, Bertha Luz Flores, señalaron que la iniciativa busca preservar la Feria de San Buenaventura como Patrimonio Intangible de Coahuila y fortalecer el reconocimiento al trabajo periodístico y radiofónico que contribuye a difundir la identidad cultural del municipio.