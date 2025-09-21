Protección Civil de Frontera inspecciona negocios para prevenir accidentes

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Protección Civil en Frontera, Abraham Palacios Cedillo, informó que continúan trabajando en el programa de inspección de negocios y talleres establecidos en su plan preventivo de accidentes, a pesar de que las actividades patrias recientes modificaron temporalmente la agenda.

"Estamos trabajando en negocios, pequeños talleres, realizándolo de acuerdo a su plan preventivo de accidentes. Esta semana tuvimos una inspección, fue poca actividad porque estuvimos enfocados en la organización del Grito, el desfile y la cabalgata", explicó Palacios Cedillo.

El funcionario reconoció que aún quedan numerosos establecimientos por revisar, pero aseguró que las inspecciones se retomarán con fuerza a partir del próximo lunes, con el objetivo de concluirlas entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre.

"La ley de Protección Civil del Estado establece que, una vez realizada la inspección, si todo está en orden, se otorga el visto bueno y el negocio puede seguir operando normalmente. En caso de encontrar alguna desviación, se otorgan cinco días hábiles para subsanar las observaciones", puntualizó.

Asimismo, advirtió que, si se detectan irregularidades graves, se podrían aplicar sanciones que van desde multas hasta la clausura del establecimiento, dependiendo de la gravedad de la falta.