Alcaldesa de Frontera promueve seguridad vial

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que en cada operativo de filtros anti alcohol se han detenido de 10 y hasta 14 personas, principalmente durante los fines de semana, cuando se registra mayor movimiento en la ciudad.

La edil subrayó que el objetivo de estas acciones es prevenir accidentes fatales y crear conciencia entre los conductores, al señalar que no se trata de medidas con fines recaudatorios.

"Los filtros no son recaudatorios, es la importancia de no manejar en estado de ebriedad ni con algún grado de alcoholismo. Queremos evitar accidentes por este tipo de problemas", expresó Pérez Cantú.

Aunque reconoció que en algunos casos los ciudadanos han manifestado molestias por los retenes, la alcaldesa enfatizó que no habrá condonaciones para quienes sean sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Pidió a la población optar por un conductor designado si van a ingerir bebidas embriagantes, con el fin de cuidar la seguridad propia y la de los demás.

"Cuidado la seguridad del hogar y la seguridad de mi familia que es el municipio. Seguiremos con estos operativos en diversas partes de Frontera, pedirles a las familias que se cuiden cuando salen y evitar consumir muchas bebidas embriagantes", puntualizó. Los operativos continuarán de manera permanente en distintos puntos estratégicos del municipio.