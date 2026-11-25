CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Representantes de organismos empresariales, del sector transportista y agentes aduanales sostuvieron una reunión de trabajo convocada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Programa de Revisión Conjunta de Carga

Durante el encuentro se presentó el Programa de Revisión Conjunta de Carga en el Puerto de Entrada de Del Río, Texas, cuya implementación está prevista para el próximo 7 de diciembre.

José Santos Gómez, presidente de la Cámara de Comercio de Acuña, destacó la importancia de mantener un diálogo constante entre las cámaras empresariales y las autoridades aduaneras.

Importancia del Diálogo Empresarial

Asimismo, se dio a conocer información sobre las cifras de cruces registrados durante el año fiscal.