Después de horas de búsqueda y de que su historia conmoviera a usuarios de redes sociales, Julio, el dinosaurio de juguete que Óscar N extrañaba, finalmente regresó a casa.

Fue Ale Guerra, madre del pequeño, quien confirmó la noticia mediante una publicación en redes sociales, donde agradeció a todas las personas que compartieron el llamado y se solidarizaron con su familia para localizar al inseparable compañero de su hijo. "Gracias por regresarnos a Julio", escribió, al explicar que el dinosaurio presenta algunos daños, pero continúa siendo muy importante para Óscar. Adelantó que el pequeño ya no volverá a llevarlo a la escuela, aunque prefirió reservarse los motivos de esa decisión.

La conmovedora historia de Julio

La historia de Julio despertó numerosas muestras de apoyo luego de que se conociera que durante aproximadamente tres años había acompañado al niño a diferentes actividades, incluso a la escuela y a sus terapias. Para Óscar, el dinosaurio representaba mucho más que un juguete. Su presencia le proporcionaba seguridad y tranquilidad, al grado de que su ausencia le dificultaba conciliar el sueño, pues estaba acostumbrado a tenerlo cerca. Por ello, recuperar a Julio significaba devolverle al pequeño un objeto con el que mantiene un vínculo emocional y que forma parte de su vida cotidiana.

Mensaje de empatía y agradecimiento

Tras confirmar su regreso, Ale también aprovechó para enviar un mensaje a las familias sobre la importancia de enseñar a los niños a respetar las pertenencias y los sentimientos de los demás, además de fomentar la empatía. La madre agradeció especialmente a quienes difundieron la búsqueda y a las personas que, conmovidas por la situación, incluso se ofrecieron a regalarle otro dinosaurio a Óscar. Reconoció que, debido a las condiciones en las que regresó Julio, tendrá que conseguir algunos más. Así, una búsqueda que movilizó a la comunidad de Castaños tuvo un desenlace esperado: Julio volvió a los brazos de Óscar, quien recuperó a ese compañero que durante tres años le ha brindado tranquilidad y seguridad.