Sara Irma confirma su Primer Informe de Actividades en Frontera

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma, confirmó que su Primer Informe de Actividades se llevará a cabo el 10 de diciembre en el salón Cocoa, donde presentará de manera detallada los avances y programas implementados durante su administración. Señaló que únicamente falta definir el horario oficial, mismo que se dará a conocer en los próximos días una vez que quede alineado a la agenda del Gobierno del Estado.

Explicó que la fecha del informe tuvo un ajuste reciente, derivado de una solicitud directa del gobierno estatal, a la cual accedieron para facilitar la coordinación institucional y garantizar la presencia de autoridades. "Con mucho gusto hicimos el cambio; es importante trabajar de la mano del gobernador y mantener esa comunicación permanente", expresó.

La alcaldesa adelantó que será un informe "extenso y sustancial", pues contempla los resultados de diversas áreas estratégicas del municipio. Entre los temas centrales destacan las obras de pavimentación, recarpeteo y bacheo, la ampliación y reparación de luminarias, así como los avances en el proyecto del par vial, una gestión que, dijo, fue planteada desde la primera entrevista que sostuvo con el gobernador.

Uno de los puntos que dará mayor realce al informe será la presentación de los logros del programa "Frontera con Corazón", iniciativa que ha permitido atender a personas en situación de calle y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. A través de esta estrategia, el Ayuntamiento entrega entre 60 y 70 platillos cada tercer día, además de brindar acompañamiento directo a indigentes que históricamente —señaló la alcaldesa— no recibían atención de administraciones anteriores.

Sara Irma también incluirá en su mensaje los avances en políticas de atención a grupos con discapacidad, programas para adultos mayores, y el impulso a actividades deportivas y comunitarias, que en conjunto forman parte del modelo de atención social al que su administración ha dado prioridad.

"Es mucho lo que debemos informar a nuestros ciudadanos. Ha sido un año de esfuerzo continuo y queremos que la gente conozca de manera clara todo lo que se ha hecho", afirmó la edil, quien reiteró que todos los fronterenses están cordialmente invitados a la presentación oficial del informe.