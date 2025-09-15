Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera emotivo Grito de Independencia en Frontera Coahuila

Frontera, Coahuila; a 15 de septiembre de 2025.- En una noche histórica, llena de fervor patrio y orgullo nacional, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, primera mujer en la historia de Frontera en encabezar esta ceremonia, proclamó el tradicional Grito de Independencia. Ante miles de ciudadanos que abarrotaron la plaza principal, se vivió una velada mexicana que quedará grabada en la memoria de las y los fronterenses.

Con la presencia del honorable Cabildo, autoridades municipales y familias enteras como testigos, Sari Pérez ondeó con orgullo la bandera, lanzando con fuerza los tradicionales "¡Viva México!", "¡Vivan los Héroes que nos dieron Patria y Libertad!" y "¡Viva Frontera!". Su voz se mezcló con el repicar de campanas y los festejos de las familias reunidas en la plaza, enmarcando un momento histórico de unidad y celebración con el encendido del escudo fronterense, seguido del espectáculo de fuegos artificiales que pintaron el cielo con los colores patrios en un estallido de orgullo nacional.

La velada estuvo llena de colorido con el programa folclórico, preparado especialmente para la ocasión. Para cerrar con broche de oro una noche llena de música, danza y tradiciones mexicanas, el escenario se vistió de gala con las actuaciones del cantante Pedro Ríos, quien con su voz puso a cantar y bailar a los asistentes; y la presentación estelar de Pablo Montero, quien deleitó a la multitud con un espectáculo de música vernácula.

Antes del histórico grito de la alcaldesa Sari Pérez, los fronterenses presenciaron en vivo, a través de pantallas, el grito del mandatario estatal Manolo Jiménez Salinas y escucharon con entusiasmo su mensaje que reafirmó el orgullo y la unidad del estado en torno a nuestras raíces. La ceremonia de este año celebró el inicio de la Independencia y el avance histórico de Frontera al tener, por primera vez, a una mujer encabezando este acto patrio.