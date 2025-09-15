Carlos Villarreal encabeza el Grito de Independencia en Monclova

Monclova, Coahuila, 15 de septiembre de 2025.- En el marco de las Fiestas Patrias, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la ceremonia del Grito de Independencia ante miles de monclovenses. El tradicional "¡Viva México!" resonó con fuerza en el corazón de la ciudad, en un acto que fortalece la identidad, la unión y el orgullo de ser mexicanos.

La celebración inició a las 19:00 horas con un programa cultural y artístico, juegos mecánicos y antojitos mexicanos. Las familias monclovenses, muchas de ellas vestidas con los colores patrios, se reunieron para celebrar junto a sus autoridades el orgullo de ser mexicanos y conmemorar esta fecha histórica.

Por primera vez, la ceremonia contó con la participación de la Banda de Guerra Monumental, integrada por más de 150 jóvenes, bajo la dirección del 105 Batallón de Infantería, cuya presentación dio realce al evento cívico.

A las 21:45 horas, inició el protocolo oficial con la lectura del Acta de Independencia a cargo del secretario del Ayuntamiento, José Alberto Medina Martínez. Posteriormente, el alcalde Carlos Villarreal recibió la Bandera Nacional para dar paso al tradicional Grito de Independencia, momento que llenó de orgullo y fervor patrio a los asistentes.

Posteriormente, la noche se iluminó con un espectacular show de pirotecnia, seguido de los conciertos de Los Traileros del Norte y Los Comisarios del Norte, quienes pusieron el toque musical de esta celebración, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

"El Grito de Independencia es una fecha que nos une como mexicanos y nos recuerda el valor de la libertad. Queremos que las familias de Monclova vivan esta gran fiesta en un ambiente de alegría, tradición y orgullo patrio, celebrando juntos el amor por nuestra ciudad y por México", expresó el alcalde Carlos Villarreal.

En la ceremonia acompañaron al alcalde: la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio; el comandante del 105 Batallón de Infantería Teniente Coronel, Sergio Centella; la diputada local Guadalupe Oyervides, miembros del Cabildo y directores del Ayuntamiento.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando actividades culturales, deportivas y recreativas que fortalezcan la identidad, la convivencia y el bienestar de las familias monclovenses, en equipo con el Gobierno del Estado.