Investigación en curso tras trágico accidente de menor en alberca

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una lamentable tragedia sacudió la noche de este lunes a los habitantes de la colonia Los Terreros, luego de que una menor de edad falleciera tras caer accidentalmente a una alberca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:02 horas en la intersección de la calle Niños, donde vecinos alertaron a las autoridades tras el incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, una niña de tan solo 4 años de edad, cayó al cuerpo de agua sin que nadie pudiera auxiliarla a tiempo.

Elementos de la policía se desplazaron rápidamente al lugar tras recibir el llamado de emergencia, sin embargo, al arribar confirmaron el fallecimiento de la menor.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias que llevaron al accidente.

La comunidad se encuentra consternada por lo ocurrido, mientras que las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Una tragedia que deja en evidencia la importancia de extremar precauciones en espacios con cuerpos de agua, especialmente cuando hay menores presentes.