Poste eléctrico en peligro por fuga de agua en Privada Presidente Carranza

Una fuga de agua en la Privada Presidente Carranza, de la colonia Pemex, mantiene en riesgo un poste de energía eléctrica que, según vecinos, presenta un notable deterioro y podría colapsar si no se atiende el problema.

La afectada, Ana Bertha Riojas, hizo un llamado a las autoridades para reparar la fuga, ya que aseguró que el agua ha formado una laguna permanente alrededor del poste, provocando que la estructura se encuentre inclinada y con daños visibles.

Explicó que acudió a la Presidencia Municipal para solicitar apoyo, donde fue atendida por un regidor que gestionó el reporte ante personal de SIMAS Frontera. Sin embargo, señaló que la cuadrilla no acudió al lugar y el problema continúa.

La vecina indicó que también ha intentado comunicarse con el gerente de SIMAS, Moisés Asís, sin obtener respuesta. Riojas comentó que la fuga corresponde a la toma que abastece su domicilio y que, más allá del suministro de agua, su principal preocupación es evitar un accidente.

"Ya ni siquiera me interesa tener agua; que vayan y le pongan un tapón para detener la fuga mientras realizan la reparación. Temo que el poste venga cayéndose y dañar la propiedad o alguna persona que pase por ahí", expresó.

Aseguró que esta situación se presenta al menos dos veces por año y que, aunque en ocasiones realizan reparaciones, el problema vuelve a aparecer meses después sin que exista una solución definitiva.

La vecina advirtió que el mayor riesgo es que el poste de energía eléctrica colapse y provoque daños materiales o incluso lesiones a personas que transitan por el sector.

Indicó que, de acuerdo con la información que recibió, la Comisión Federal de Electricidad no puede sustituir el poste mientras la fuga de agua no sea reparada por SIMAS.