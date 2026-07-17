Aumenta el flujo de pasajeros en la Central de Autobuses de Monclova

La Central de Autobuses de Monclova inició este viernes el incremento en el flujo de pasajeros por el periodo vacacional de verano y prevé mantener una alta demanda hasta la primera o segunda semana de agosto, informó el gerente de Autobuses Estrella Blanca, José Luis Rivas Sánchez.

El directivo señaló que, aunque el movimiento de viajeros comenzó con un ligero desfase respecto a otros años, la demanda ya muestra una recuperación y esperan que sea suficiente para conservar las corridas programadas durante la temporada. "Ha estado un poco desfasado, pero ya nos hemos recuperado. Pienso que de aquí hasta agosto sí habrá mucho movimiento", comentó.

Los principales destinos nacionales con mayor demanda son la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Saltillo y Monterrey, rutas que tradicionalmente concentran el mayor número de pasajeros durante las vacaciones. En contraste, indicó que los viajes hacia la frontera norte del estado, principalmente a Piedras Negras y Acuña, registran menor afluencia, mientras que el mayor movimiento corresponde a pasajeros que se trasladan del norte hacia el centro y sur del país. "Lo que es Piedras Negras y Acuña ha estado más bajo. Se ha visto más movimiento de norte hacia sur que en sentido contrario", explicó.

Rivas Sánchez estimó que la semana que inicia será la de mayor demanda y previó que el flujo de pasajeros permanezca elevado hasta los primeros días o la segunda semana de agosto, cuando concluye el periodo vacacional para muchas familias.

Además de las salidas, señaló que también se espera un incremento en la llegada de visitantes a Monclova, principalmente personas que aprovechan las vacaciones para reunirse con sus familiares. Detalló que los viajeros provienen de destinos como Ciudad de México, Puebla, Torreón, Durango, Mazatlán, así como de ciudades fronterizas como Piedras Negras, Acuña, Sabinas y Nueva Rosita. "Normalmente son personas que trabajan fuera de la ciudad o que vienen a visitar a sus familiares durante las vacaciones", indicó.

El gerente confió en que el comportamiento de la demanda permita mantener sin cambios las corridas habituales durante toda la temporada vacacional.