Obispo Alfonso Miranda aborda justicia en Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, llamó a confiar en la aplicación de las leyes y en el trabajo de las autoridades competentes en el caso de políticos procesados en Coahuila, entre ellos el de Tania N.

Durante su visita al municipio de Múzquiz, el prelado expresó que corresponde a las instituciones encargadas de impartir justicia actuar conforme a derecho y con apego al orden.

"Confiemos en las leyes", manifestó el obispo, al señalar que las personas competentes en cada ámbito deben responder siempre de acuerdo con la justicia y el marco legal.

Miranda Guardiola subrayó que la misión de la Iglesia se centra en la formación espiritual, ética y moral de las personas, promoviendo la construcción de buenos cristianos y buenos hijos de Dios desde la niñez, así como el fortalecimiento de los matrimonios y las familias.

Añadió que, esta labor no corresponde únicamente a la Iglesia, sino que también involucra a las escuelas, los colegios, las familias, la sociedad y el gobierno, cada uno dentro de las responsabilidades que le competen.

Finalmente, reiteró que todos los sectores deben cumplir con su papel para garantizar el bienestar de la comunidad. Miranda enfatizó la importancia de la colaboración entre las instituciones y la sociedad para lograr un entorno más justo y ético.