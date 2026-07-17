Colapsa vivienda; rescatan a abuelito

NUEVA ROSITA, COAH.- Las constantes precipitaciones pluviales registradas en la Región Carbonífera provocaron el colapso de una vivienda en el municipio de San Juan de Sabinas, donde un adulto mayor quedó atrapado entre los escombros y fue rescatado con vida por cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió la tarde del pasado jueves en un domicilio ubicado sobre la calle General Terán, en la colonia Morelos, donde el propietario del inmueble, Sergio Fuentes Pérez, de 73 años de edad, quedó atrapado en una de las habitaciones tras el derrumbe.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, el adulto mayor fue localizado y rescatado con éxito, evitando que el accidente tuviera consecuencias fatales.

Acciones de la autoridad

El director del Departamento de Bomberos, Alberto Ramos García, informó que durante las labores de rescate fue necesario retirar los escombros que bloqueaban el acceso a la habitación donde permanecía atrapado el hombre.

Una vez liberado, Sergio Fuentes Pérez recibió atención pre hospitalaria en el lugar por parte del personal de emergencia, con el propósito de valorar su estado de salud y descartar lesiones derivadas del colapso.

Impacto en la comunidad

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a las condiciones climatológicas y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo, debido a que las lluvias registradas desde el pasado lunes de forma constante, continúan afectando distintos sectores de la Región Carbonífera.