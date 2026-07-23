Taponamiento en drenaje de Frontera por apertura de registros sanitarios

La apertura de registros sanitarios durante las lluvias está provocando el taponamiento del sistema de drenaje en Frontera, advirtió el coordinador de SIMAS, Moisés Asís, al informar que las cuadrillas han tenido que intervenir de manera reiterada en distintos sectores de la ciudad.

El funcionario explicó que, al retirar las tapas de los registros para desalojar el agua pluvial, ingresan bolsas, basura y otros desechos que terminan obstruyendo el drenaje sanitario. "La problemática es que la ciudadanía abre las tapas de los registros y con la lluvia entra basura, bolsas y otros residuos que poco a poco van tapando el drenaje", señaló.

Indicó que una de las situaciones más recurrentes se presentó en la calle Los Ángeles, de la colonia Borja, donde personal de SIMAS realizó trabajos de desazolve; sin embargo, horas después el drenaje volvió a obstruirse, por lo que fue necesario regresar con el camión Vactor y las cuadrillas para restablecer el servicio.

Agregó que también se atendió una falla en el sector Hermanos Wright, en la colonia Aviación, donde fue necesario reparar un tramo de tubería dañado. Tras los trabajos, el sistema opera con normalidad.

Asimismo, informó que la colonia Moreira Cobos se encuentra programada para trabajos de mantenimiento a principios de la próxima semana. Moisés Asís hizo un llamado a la población para evitar abrir las tapas de los registros sanitarios durante las lluvias, ya que estos forman parte del sistema de drenaje de las viviendas y no están diseñados para captar agua pluvial. "Le pedimos a la ciudadanía que no abra los registros, porque lejos de ayudar provoca un problema mayor al sistema de drenaje", puntualizó.