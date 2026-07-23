Jesús Franco gana camioneta en sorteo de Lotería Nacional en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.– La fortuna llegó hasta Zaragoza luego de que Jesús Emilio Franco se convirtiera en el ganador de una camioneta Chevrolet Silverado Z71 modelo 2017, premio obtenido mediante un sorteo realizado con base en los resultados de la Lotería Nacional.

El afortunado obtuvo el premio con el número 22262, correspondiente al sorteo celebrado el pasado 17 de julio, y recibió oficialmente la unidad, conocida como "Reynita", acompañado por familiares y amigos.

Entrega del vehículo

La entrega del vehículo fue recibida con entusiasmo por quienes presenciaron el momento, convirtiéndose en una noticia que rápidamente comenzó a compartirse entre habitantes del municipio.

Impacto en la comunidad

Historias como esta mantienen la ilusión de quienes participan en este tipo de dinámicas, donde la suerte puede cambiar la vida de una persona de un momento a otro.