DIF San Buenaventura organiza jornada de convivencia para niños

San Buenaventura, Coah.– En el marco del Mes de la Discapacidad, el DIF San Buenaventura ofreció una jornada de sana convivencia y alegría a niñas y niños del Centro de Atención Múltiple (CAM), de la asociación ATEAMS sede San Buenaventura, del programa de Atención al Desaliento Infantil, Cabildo Infantil 2025 y de las Comisiones Estatales del programa Fútbol Vive Libre, quienes disfrutaron de manera gratuita del inflable Gravity Bounce, el más grande del mundo, instalado en las instalaciones de la feria.

La presidenta honoraria del DIF San Buenaventura, Niria Isabel Ayala Mata, agradeció el apoyo de la empresa Gravity Bounce por abrir sus puertas a las familias, así como al Club Acereros, cuyas botargas acompañaron a las y los niños durante la actividad, generando sonrisas, fotografías y momentos de convivencia.

"Lo más importante es que las niñas y los niños se sintieran felices, incluidos y acompañados. Agradecemos la sensibilidad de la empresa al permitir el acceso gratuito y dar atención especial a menores dentro del espectro autista, cuidando su bienestar en todo momento", expresó Ayala Mata.

Durante la jornada, las y los niños compartieron su entusiasmo:

"Me gustó mucho brincar y jugar con mis amigos",

"Las botargas estaban muy divertidas",

"Quiero volver con mi familia".

Por su parte, el alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció el trabajo del DIF Municipal y destacó la importancia de generar espacios de inclusión y convivencia familiar.

"En San Buenaventura trabajamos para que todas las niñas y los niños tengan acceso a actividades recreativas, sin distinción. Estas acciones fortalecen el tejido social y reflejan el compromiso de un gobierno cercano y humano", afirmó.

El DIF San Buenaventura informó que se buscará gestionar nuevas visitas para que más grupos y familias puedan disfrutar de esta experiencia antes de que concluya la estancia de Gravity Bounce en el municipio.