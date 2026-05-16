Cuatro Ciénegas despide a Rosa Ibarra, símbolo de la gastronomía y tradición del desierto coahuilense

La inesperada muerte de Rosa María Ibarra Flores provocó una profunda consternación en Cuatro Ciénegas, donde su nombre era sinónimo de tradición, sabor y hospitalidad. La noticia de su fallecimiento corrió rápidamente entre las familias del Pueblo Mágico, generando incredulidad entre quienes la conocieron como una mujer fuerte, trabajadora y siempre entregada a su cocina.

Rosa María falleció en la ciudad de Saltillo, donde sería sometida a una intervención quirúrgica debido a una enfermedad del corazón. Su partida dejó un gran vacío entre generaciones de cieneguenses que crecieron con el sazón de sus platillos y el trato cálido que siempre ofrecía en el legendario Restaurante Ibarra.

Conocida simplemente como Rosa Ibarra, fue considerada un referente regional de la gastronomía artesanal, heredera de recetas tradicionales que con el paso del tiempo desaparecieron de muchos menús, pero que ella conservó vivas durante 38 años frente al fogón.

Tras la trágica muerte de su esposo, Abel Ferrel Aguayo, en 1988 —quien era administrador y cocinero principal del Restaurante Ibarra— Rosa María asumió la responsabilidad total del negocio y de la crianza de sus cuatro hijos: Cristina, Héctor Abel, Alejandro y Rosa María. A sus 35 años enfrentó el duelo y convirtió su delantal en símbolo de lucha, servicio y amor por su familia.

Sin importar clases sociales, atendía a todos con la misma dedicación. Su cocina se convirtió en escuela para muchas mujeres emprendedoras de la región desértica, dejando huella en cientos de kilómetros a la redonda y consolidando al Restaurante Ibarra como un verdadero templo gastronómico.

El Hotel Ibarra, fundado hace más de 100 años, y su restaurante, que cumplió 75 años en 2025, fueron testigos de su entrega absoluta. Su cortadillo de res, la lengua, el hígado encebollado, las enchiladas rojas y el caldo de res artesanal quedaron grabados en la memoria colectiva como parte esencial de la identidad culinaria de Cuatro Ciénegas.

Además de cocinera, Rosa María fue una mujer emprendedora. Vendió boletos del Sorteo Tec, catálogos, dulces y postres, destacando siempre por su carácter firme, su franqueza y su enorme capacidad de trabajo. Fue reconocida como Mujer del Año por el Gobierno Municipal, además de recibir múltiples galardones por su trayectoria.

Este viernes 15 de mayo fue velada en la Capilla San José, donde familiares, amistades y clientes acudieron a darle el último adiós. Para este sábado se tiene programada la misa de cuerpo presente a las 10:00 de la mañana, en medio del profundo pesar que embarga a toda la comunidad.

"Hoy las cazuelas están frías y el fuego extraña tu presencia", expresó el cronista municipal Carlos Gutiérrez Recio, quien destacó que Rosa María no solo alimentaba cuerpos, sino que preservaba la identidad cultural de toda una región.

Su legado permanece en cada receta, en cada mesa servida y en cada recuerdo compartido por quienes encontraron en su cocina un refugio de calor y consuelo. Cuatro Ciénegas despide hoy a su gran cocinera, pero su sazón seguirá viva en la historia del pueblo.