Contactanos
Coahuila

Operativo en Monclova detiene a mujeres por falta de documentación

Cuatro mujeres detenidas en operativo por falta de tarjetón sanitario

Por Carolina Salomón - 26 octubre, 2025 - 08:03 a.m.
Operativo en Monclova detiene a mujeres por falta de documentación

Durante un operativo de inspección realizado por la Dirección de Alcoholes en coordinación con Seguridad Pública de Monclova, fueron identificadas y detenidas cuatro mujeres que ejercían el 'sexo servicio' sin contar con el 'tarjetón sanitario' correspondiente.

El director de Alcoholes, Sergio Carrizales, informó que el operativo abarcó alrededor de 20 bares y cantinas de la ciudad, con el propósito de verificar que los establecimientos y las trabajadoras de la 'vida galante' operen conforme a la normatividad vigente.

Carrizales explicó que, por tratarse de la primera revisión de este tipo, no se aplicaron sanciones ni clausuras, sino únicamente un llamado de atención y advertencia a los propietarios de los negocios.

En caso de reincidencia, señaló, se impondrán multas económicas e incluso clausura temporal de los locales.

El funcionario destacó que estos operativos tienen como finalidad prevenir la propagación de enfermedades venéreas y asegurar que las personas dedicadas a esta actividad cuenten con la documentación sanitaria y permisos necesarios para ejercer su labor de manera regular."Recorrimos todos los bares y cantinas acompañados por unidades de Seguridad Pública, verificando que todo esté en orden. Por ahora fue solo una advertencia, pero la intención es que todos cumplan con las disposiciones", puntualizó.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados