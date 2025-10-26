Operativo en Monclova detiene a mujeres por falta de documentación

Durante un operativo de inspección realizado por la Dirección de Alcoholes en coordinación con Seguridad Pública de Monclova, fueron identificadas y detenidas cuatro mujeres que ejercían el 'sexo servicio' sin contar con el 'tarjetón sanitario' correspondiente.

El director de Alcoholes, Sergio Carrizales, informó que el operativo abarcó alrededor de 20 bares y cantinas de la ciudad, con el propósito de verificar que los establecimientos y las trabajadoras de la 'vida galante' operen conforme a la normatividad vigente.

Carrizales explicó que, por tratarse de la primera revisión de este tipo, no se aplicaron sanciones ni clausuras, sino únicamente un llamado de atención y advertencia a los propietarios de los negocios.

En caso de reincidencia, señaló, se impondrán multas económicas e incluso clausura temporal de los locales.

El funcionario destacó que estos operativos tienen como finalidad prevenir la propagación de enfermedades venéreas y asegurar que las personas dedicadas a esta actividad cuenten con la documentación sanitaria y permisos necesarios para ejercer su labor de manera regular."Recorrimos todos los bares y cantinas acompañados por unidades de Seguridad Pública, verificando que todo esté en orden. Por ahora fue solo una advertencia, pero la intención es que todos cumplan con las disposiciones", puntualizó.