Canaco Frontera destaca propuestas para el comercio en la región

FRONTERA, COAHUILA.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Frontera, César Chávez, señaló que todos los candidatos que participan en la elección para la diputación del Sexto Distrito han presentado propuestas positivas para el sector comercial, destacando principalmente los temas relacionados con la seguridad y el desarrollo económico de la región.

Indicó que estas propuestas son de gran interés para los comerciantes, ya que la seguridad es uno de los factores que más impactan en la actividad económica y en la atracción de inversiones para la Región Centro.

"Esto nos interesa mucho porque aunado a esto hay desarrollo en la Región Centro. Nos parece bien lo que han planteado; esperamos que sea una jornada tranquila y realmente quien llegue cumpla con lo que prometió en sus propuestas", expresó.

El dirigente empresarial informó que para este domingo 7 de junio, fecha en que se llevará a cabo la jornada electoral en el estado, diversos establecimientos ofrecerán incentivos y promociones a los ciudadanos que acudan a emitir su voto, como una forma de fomentar la participación ciudadana.

Asimismo, señaló que una vez concluido el proceso y definido el ganador, esperan que el próximo legislador mantenga cercanía con la ciudadanía y con el sector comercial, tal como lo hizo durante la campaña.

"Esperamos que tenga acercamiento con los comerciantes y que vuelva al distrito como recorrió los sectores durante la campaña; que escuche a la gente y lleve sus necesidades al Congreso", comentó.

Chávez recordó que hace algunos meses la Canaco Frontera firmó un convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral, mediante el cual participaron en acciones de difusión y promoción del voto.

"Hace meses celebramos un convenio con el Instituto Estatal Electoral donde participamos para el tema de la publicidad y para la promoción de la participación ciudadana en la jornada electoral", concluyó.