Padres exigen solución a problemas de electricidad

Un grupo de padres de familia del turno vespertino tomó este lunes las instalaciones de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la colonia Aviación, en protesta por las constantes fallas en la energía eléctrica que, aseguran, afectan directamente al servicio de los sanitarios y ponen en riesgo la salud de más de 190 alumnos.

La manifestación inició alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando madres de familia cerraron con candado el portón principal del plantel, lo que generó inconformidad entre los padres del turno matutino, quienes no pudieron ingresar con normalidad.

"Los de la mañana sí tienen electricidad, pero en la tarde no hay. Supuestamente ya había quedado la luz y por eso los niños no iban al baño, aguantándose hasta llegar a la casa", señaló Rubí Esmeralda Zapata, vocera de los inconformes, quien advirtió que no abrirán la escuela hasta recibir una respuesta formal de las autoridades educativas.

De acuerdo con los padres, el problema se arrastra desde hace tres años sin que los Servicios Educativos de la Región Centro atiendan la situación, a pesar de los múltiples reportes.

Por su parte, el director del turno matutino, José Armando Morales, explicó que actualmente son más de 300 estudiantes los que acuden en la mañana y que muchos padres se oponen a que las clases se retomen en línea.

"Se reparó el área izquierda de la escuela, lo cual tuvo un costo de 50 mil pesos entre mano de obra y materiales. Estamos organizando actividades para solventar la reparación del otro sector, pero el cableado no es suficiente, la pastilla se bota y se quedan sin luz", comentó el directivo.

Ante el conflicto, padres y directivos anunciaron que acudirán a la Jefatura de Sector para instalar una mesa de trabajo y buscar acuerdos que permitan restablecer la energía eléctrica de manera permanente en el plantel.